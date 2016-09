Kleinanzeigen

- Ärzte/Gesundheit/Schönheit

DEUTSCHER FACHARZT für Urologie: Dr. Wolfgang Kleimeier. Krankheiten von Blase, Nieren, Prostata, Geschlechtskrankheiten, Krebsvorsorge, Onkologie, Tumornachsorge, Operationen, Psychotherapie, 24-Std. Notdienst, Hausbesuche. CLINICA UROLOGICA DE MARBELLA, Avda. Ricardo Soriano 36, 29600 Marbella, Tel.: 952 863 642, Mobil: 670 620 544.

- Immobilien

IN TRAUMHAFTER LAGE: Herrliches Grundstück (Plateau großzügig geschoben), insgesamt über 15.000 m2, zwischen Algarrobo/Sayalonga, wunderschöner Meerblick, Strom u. Wasser nahe dem Grundstück, Grundbuch ok, Escritura vorhanden, Verkauf wegen Auswanderung. € 23.000,00. Tel. 0049 (0)5206-99 78 68 (deutsch), 0034-639 208 510 (spanisch).

VERKAUFE 2 EINZELGARAGEN in Tiefgarage in der Urbanisation El Tomillar, Torre del Mar. Die Garagen haben eine Gesamtfläche von 32,5 m2 und können nur zusammen verkauft werden, da beide in einer Escritura eingetragen sind. Garagen sind ohne Wasser und Stromanschluß. Tel.: 615 610 710

REIHENHAUS, Torre del Mar Nähe Krankenhaus zu verkaufen. 2 Etagen, Erdgeschoß: Diele, Wohnzimmer, Küche, Eßzimmer, Toilette. 1. Stock: 3/4 Schlafzimmer, 2 Badezimmer. Patio, kleine Terrasse, Wohnfläche 162 m2, Grundstück 247 m2, mehr unter Tel.: 615 610 710

- Investment

OLIVEN-FINCA als Geschäftsbetrieb mit Chalet zu verkaufen, bei Granada, legalisiert, subventioniert, zwei Grundstücke 70000m² + 80000 m², Olivenbäume: 914 Stk. + 960Stk., Ertrag belegbar, Chalet:120m², Strom, Wasser, Küche, Wohnzimmer, Badezimmer, Terrasse, Obstbäume. Privatverkauf! Preis 300.000€, Besichtigung nach Absprache. Tel.: +34 674 195 954 deutsch, Tel.: +34 600 755 748 spanisch

- Tiere

GALGOS: Wir sind ein Heim für Galgos und Podencos in Alhaurin de la Torre. Gehen Sie doch einmal in unsere Website und schauen Sie mal rein. Wir haben mehrere Galgos und Podencos zu vermitteln. Wenn sie englisch sprechen rufen sie bitte unter 659 006 107 an und fragen Sie nach Charlotte, wenn Sie deutsch sprechen fragen Sie nach Marco unter 625 242 662. Unsere Website ist www.112carlotagalgos.com. Die Hunde werden nur mit einem Adoptionsvertrag vermittelt.

FLUGPATEN GESUCHT von Málaga nach Hamburg - Berlin - Frankfurt - Münster - Düsseldorf - Stuttgart. Es entstehen Ihnen KEINE Kosten! Tierschutzinitiative Ayuda por Animales. Tel.:/Fax: 952531534, Mobil: 646238812

- Verschiedenes

Für unser Café Boca Boca in Torrox-Costa suchen wir per 01.11.2016 eine freundliche Mitarbeiterin mit guten oder sehr guten Backkenntnissen. Sie sollte über deutsche Sprachkenntnisse und Flexibilität verfügen. Sozialversicherte Beschäftigung und gute Bezahlung werden geboten. Bewerbungen bitte unter Tel. 608484588 oder Email: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! .

Palmen (Washingtonas, Koko Plumoso, Cicas und Palmitos) alle Grössen. Preis auf Anfrage. Kontakt: +34 658 54 35 09

www.top-urlaub.com – deutscher Reisespezialist für Urlaub im Ferienhaus sucht an der Küste: Häuser, Villen, Fincas, Wohnungen. Ihr Objekt wird kostenlos über Reisebüros (Kataloge) und im Internet angeboten. Mehr Information: 0034 – 958 880 108, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

AUTO KAUFEN mit spanischem oder deutschen Kenzeichen! Kontakt: +34 685 986 590 Gabi