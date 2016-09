Der Kommentar: Kommentar ohne Kommentar Twitter SocButtons v1.5 Beim Vorbeilaufen am Fernseher hörte ich eines Abends diesen Satz: „Wir haben Geld für Waffen aber kein Geld für Essen“. Das wollte ich genauer wissen. Hier das Ergebnis! Waffen: Im Jahr 2015 beliefen sich die Militärausgaben der USA auf rund 596 Milliarden US-Dollar. Insgesamt betrugen die weltweiten Militärausgaben im Jahr 2015 rund 1,68 Billionen US-Dollar. Im vorgelegten Jahresgutachten des Stockholmer Friedensforschungsinstituts Sipri heißt es, dass die weltweiten Militärausgaben 2015 erstmals seit vier Jahren wieder gestiegen sind. 16.929 Milliarden US- Dollar gab Spanien 2015 für die Rüstung aus. Die Zahlen für Spanien beinhalten die Militärausgaben, d.h.: alle Ausgaben für die Streitkräfte (inklusive von Kontingenten zur Friedenssicherung im Ausland), für das Verteidigungsministerium, für paramilitärische Verbände und für Rüstungsprojekte. Deutsche Rüstungsunternehmen haben im Jahr 2014 mehr Waffen exportiert als im Vorjahr – ihre Waffenexporte wuchsen um 9,4 Prozent. Das ist laut Sipri vor allem auf eine Umsatzsteigerung des Rüstungskonzerns ThyssenKrupp zurückzuführen. Er hat allein im Jahr 2014 seine Kriegswaffenverkäufe um fast ein Drittel gesteigert. Die Top-100 (2014) der größten Waffenhersteller der Welt werden weiterhin von den US-Unternehmen Lockheed Martin und Boing, sowie dem britischen Rüstungskonzern BAE-Systems angeführt. Das europäische Rüstungsunternehmen Airbus Group (vormals EADS) ist erneut auf Platz sieben gelandet. Rheinmetall steht nun auf Platz 31, ThyssenKrupp auf Platz 42 und Krauss-Maffei Wegmann auf Platz 83. Fakt ist: Deutschland exportiert viel! In einer Studie schätzt das Wirtschaftsforschungsinstitut WiFOR, dass die Zahl der Arbeitsplätze, die direkt oder indirekt mit der Waffenhersteller-Branche in Deutschland zusammenhängt, sich auf ca. 316.000 beläuft. Die größten deutschen Rüstungsschmieden sind: Krauss-Maffei Wegmann (KMW) - Umsatz 2013: 2,4 Milliarden €; Rheinmetall Defence - Umsatz 2013: 2,2 Milliarden €, Thyssen Krupp Marine Systems - Umsatz 2012/2013: 1,2 Milliarden €, Diehl Defence - Umsatz 2013: 533 Millionen €, MTU Aero Engines - Umsatz 2013/ Wehrgeschäft: 501 Millionen €, Heckler & Koch - Umsatz 2012: 203 Millionen €. Verglichen mit US-Giganten sind die deutschen Rüstungsunternehmen kleine Spezialisten. In den weltweiten Top-Ten findet sich mit der Rüstungssparte von Airbus nur ein Unternehmen mit deutscher Beteiligung. Die Airbus Group ist der größte deutsche bzw. deutsch-französische Rüstungskonzern (die Firmensitze sind in München und Toulouse); die Airbus Group wird auch gerne als „Luftfahrtkonzern“ bezeichnet. Die Airbus Group ist Hersteller von Großwaffen wie dem Eurofighter, dem Militärtransporter-Flugzeug Airbus 400M, dem militärischen Tankflugzeug Airbus 330, dem Kampfhubschrauber Tiger, dem Transporthubschrauber NH 90, u. a. Bei der Airbus Group werden auch Raketen, Überwachungssysteme und Militärelektronik hergestellt. Der Umsatz wird auf 16,36 Milliarden € für 2013 beziffert. Weltweit ist Deutschland nach den USA und Russland den Friedensforschern des schwedischen Sipri-Instituts zufolge der drittgrößte Rüstungsexporteur. Allerdings ist der Abstand groß: Während Amerikaner und Russen einen Anteil am Weltmarkt von 56 Prozent halten, liegt der deutsche bei gerade einmal 7 Prozent. Essen: Die Zahl der hungernden Menschen in der Welt ist nach einem UN-Bericht weiter gesunken. Dennoch haben immer noch etwa rund 800 Millionen Menschen – das ist ungefähr jeder Neunte auf der Welt – nicht genug zu essen. Das geht aus dem von drei UN-Ernährungsorganisationen in Rom vorgestellten Welthungerbericht 2015 hervor. 2015 leben rund 825 Millionen Menschen in extremer Armut und rund 800 Millionen leiden Hunger. Viele der Menschen, die am meisten leiden, leben in instabilen Situationen und abgelegenen Gebieten. Zugang zu guten Schulen, Gesundheitsversorgung, Elektrizität, einwandfreiem Wasser und anderen wichtigen Diensten bleibt vielen Menschen weiterhin verwehrt und hängt häufig vom sozioökonomischen Status, dem Geschlecht, der ethnischen Zugehörigkeit oder geografischer Gegebenheiten ab. Auf der Erde leben fast 7,5 Milliarden Menschen. Einer von neun Menschen weltweit muss jeden Abend hungrig schlafen gehen. Hunger ist das größte Gesundheitsrisiko weltweit. Es sterben jährlich mehr Menschen an Hunger als an AIDS, Malaria und Tuberkulose zusammen. Mehr als 160 Millionen Kinder unter fünf Jahren sind für ihr Alter zu klein, weil sie nicht genug zu essen haben. Die Hälfte von ihnen lebt in Asien, ein Drittel in Afrika. Jedes siebte Kleinkind ist untergewichtig. Schätzungen der Vereinten Nationen (UNICEF, 2014) zufolge sterben jedes Jahr 6,3 Millionen Kinder (6,9 Mio. laut Lancet, 2013) unter fünf Jahren. Fast die Hälfte dieser Todesfälle ist auf die Folgen von Mangel- und Unterernährung zurückzuführen. Das sind etwa 3,1 Millionen Kinder jährlich oder rund 8.500 Kinder unter fünf Jahren täglich oder etwa alle zehn Sekunden ein Kind [UNICEF 2014, Lancet 2013]. Die Menschenrechtsorganisation FIAN hat beobachtet, dass immer mehr Menschen auch in Deutschland nicht in der Lage sind, sich „angemessen und in Würde zu ernähren“. Verlässliche Zahlen, wie viel Menschen pro Jahr verhungern, konnte ich nur aus dem Jahr 2007 (Wikipedia) recherchieren. Es waren 8.8 Millionen. Anhand von Worldmeters (Live Weltstatistiken) habe ich hochgerechnet und bin für das Jahr 2016 auf über 11 Millionen Menschen gekommen, die wahrscheinlich an Hunger sterben werden. Quellen: http://de.statista.com, www.sipri.org, http://www.bmz.de, http://de.wfp.org/,www.fian.de, https://de.wikipedia.org/wiki/Welthunger, http://www.un.org/depts/german/millennium/MDG%20Report%202015%20German.pdf , http://www.worldometers.info/de/

