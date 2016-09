Cabo de Gata – Paradies der weißen Fischerdörfer in Vulkanlandschaften Twitter SocButtons v1.5 Der ehemalige letzte Schlupfwinkel der Piraten in Spanien lockt heutzutage mit wilden Steilküsten, spektakulären Sichten, unangetasteten Stränden und türkisem Meer an. Von der UNESCO zum Biosphärenreservat und von vielen zum Paradies erklärt, bietet Cabo de Gata ein perfektes Reiseziel, um von der Hektik und dem Lärm der Stadt zu fliehen. Der Naturschutzpark Cabo de Gata-Níjar befindet sich im südöstlichsten Teil Spaniens in der Provinz Almería. Er wurde 1987 gegründet und war der erste Park in Andalusien, in dem auf dem Land und unter dem Wasser der Flora und Fauna Schutz gewährt wird. Es gibt auch genug zu schützen. Auf insgesamt 46.000 Hektar findet man malerische Vulkanlandschaften, Felsen, Sanddünen, über 100 Meter hohe Kliffe, unberührte Strände, sumpfige Küsten und Unterwasserwiesen. Das ist auch der Ort mit der größten Anzahl an Sonnenstunden des Kontinents. Die Magie von Cabo de Gata haben zahlreiche Werbe- und Filmemacher zu schätzen gewusst. So wurden u. a. viele Spaghettiwestern, aber auch Superproduktionen, wie „Indiana Jones“, „Lawrence von Arabien“ oder „Exodus“, dort gedreht. Traumstrände Cabo de Gata ist wahrscheinlich am meisten für seine traumhaften Strände, die sich über 63 km erstrecken, bekannt. Der Strand ist „anders als die Üblichen“– keine Strandbars, keine oder kaum Menschen, kristallklares Wasser, perfekte Stille, Natur pur. Perfekt, wenn man in Ruhe die Sonne, das Meer und die unvergessliche Landschaft genießen will. „Playa de Mónsul“ und Playa de „Los Genoveses“ sind zwei der schönsten Strände des Parks. Beide malerisch und in der Nähe des touristischen Dorfes San José. Auf dem dunklen Sand der „Playa de Mónsul“ bewegt sich eine riesige Wanderdüne, der Strand ist von Lavawänden umgegeben, halb im Wasser steht ein enormes, charakteristisches Gestein, das im Kino bereits einige Male zu sehen war. Am Strand „Los Genoveses“ kann man Schutz vor der starken Sonne unter grünen Eukalypthusbäumen und vor dem Wind hinter einigen Dünen finden. Der Sand ist fein und hell.

„Playa el Playazo de Rodalquilar“ ist ein breiter Strand mit goldenem Sand, über dem sich die Burg „Castillo de San Ramón“ erhebt. Die Burg wurde im 18. Jahrhundert zum Schutz der Küste zwischen „Cerrico Romero“ und „Cala de San Pedro“ erbaut. Heutzutage in ziemlich schlechtem Zustand, bietet sie einen wunderschönen Blick auf den goldenen Strand und das umgebende Gebirge. Ein anderer nennenswerter Strand ist „Playa del Arco“ in der Zone „Los Escullos“ – nennenswert vor allem wegen der charakteristischen fossilen Düne, die am rechten Rand des Strands zu finden ist. Ihre einzigartigen Formationen bereichern die Landschaft und bieten exzellente Foto-Möglichkeiten. „Playa de los Muertos“ beeindruckt durch den atemberaubenden Kontrast zwischen dem strahlend weißen, körnigen Sand, dem grünlich, blauen Meer und den dunklen, vulkanischen Felsklippen rundherum. Dort genießen viele Naturliebhaber hüllenlos die Sonne. Es gibt auch mehrere andere Strände, auf denen FKK üblich ist. „Playa de Ancón“, der sich nahe des berühmten Leuchtturms befindet, ist einer davon. Der Sand ist weiß und die Sonnenuntergänge spektakulär. Es gibt auch mehrere Buchten, in denen man allein sein kann. Die „Cala de la Medialuna“ ist sogar von den örtlichen Behörden als FKK-Strand anerkannt. Andere FKK-Strände befinden sich in der Nähe von „Playa de los Genoveses“. Atemberaubende Natur Nicht nur für Strandliebhaber ist etwas dabei. Diejenigen, die die Welt lieber zu Fuß erkunden, finden zahlreiche Wanderrouten durch die dürren Landschaften des Parks. Es gibt mehr als genug zu sehen: von den vulkanischen Kratern und Gebirgen über eine Wüste und Dünen bis hin zu Salinen und Feuchtgebieten, die für zahlreiche Vögel ein wichtiger Punkt in ihrer Migration zwischen Nordeuropa und Afrika sind. Außerdem können auch Spuren der Phönizier, Römer und Araber verfolgt werden. Ebenso bieten sich die später erbauten Burgen, Festungen und kleine Fischerdörfer an, in Wanderrouten aufgenommen zu werden. Die Möglichkeiten sind unendlich und jeder, vom Anfänger bis Profi, wird eine passende Route für sich finden. Einer der fotogensten Orte im Park Cabo de Gata, den sich keiner entgehen lassen sollte, ist „Arrecife Las Sirenas“. Früher gab es dort Robben, die wie Meerjungfrauen auf den aus dem Wasser ragenden Felsen rasteten; heutzutage sind sie kaum mehr zu sehen. Die dunklen Felsen des Riffs sind Vulkanschlote, die, wie alle Vulkane im Park, schon seit ungefähr sieben Millionen Jahren nicht mehr aktiv sind. „Arrecife Las Sirenas“ ist auch einer der besten Orte zum Tauchen – nicht nur wegen der Natur, sondern auch wegen der gesunkenen Schiffe am Meeresboden. Der in der Nähe stehende Leuchtturm wurde 1863 erbaut und sein Licht begleitet die Seefahrer bis heute. Die Salinen haben eine längere Geschichte – sie gehen auf die Zeiten der Phönizier zurück und produzieren heutzutage 40.000 Tonnen Salz pro Jahr und sind der Lebensraum mehrerer Pflanzen und Tiere, vor allem Vögel. Von besonderem Interesse sind die Flamingos, die in den Migrationszeiten sogar zu Tausenden in den Salinen rasten. Erholung in den Dörfern San José könnte das Zentrum des Naturparks genannt werden – dort wohnen die meisten Menschen und es gibt alles, was man braucht. Obwohl nicht mehr die Fischerei, sondern Tourismus die meisten Menschen beschäftigt, ist San José ein zauberhaftes Dorf mit kleinen, weißen Häuschen geblieben, das ein guter Ausgangspunkt für das Entdecken von Cabo de Gata ist. Unterkünfte, Restaurants, Sportanlagen, Geschäfte, manchmal auch Stände mit Handwerkskunst an der Strandpromenade sorgen dafür, dass alle möglichen Bedürfnisse befriedigt werden. Kleinere Fischerdörfer, wie Agua Amarga, Las Negras oder Isleta del Moro sind nicht weniger entzückend. Der Kontrast zwischen den weißen Ortschaften und dem türkisenen Meer, die Ruhe und Stille machen sie zu idyllischen Oasen, vom Ufer deren Fischer jede Nacht ablegen. Die kleinen, weißen Häuschen am Strand sind das Kennzeichen fast aller Dörfer im Park, von denen sich einige weiter weg von der Küste befinden. Rodalquilar zum Beispiel, das früher ein Bergarbeiterdorf war. Jahrzehntelang wurde hier das Aluminiumsalzkristall Alaun abgebaut; im 19. Jahrhundert wurde in dieser Region Gold gefunden. Seitdem stand dieses Metall im Vordergrund und der Goldrausch fing an. Rodalquilar hat mehrere Unternehmen und individuelle Goldsuchende aus der ganzen Welt angezogen; das war aber zu Ende, als 1986 die Bergwerke geschlossen wurden. Heute kann man sie besuchen, genauso wie den botanischen Garten, auf dessen neun Hektar mehrere Pflanzenökosysteme zu finden und bewundern sind. In der Nähe befindet sich auch das älteste Gebäude des Parks: „La Torre de los Alumbres“. Der im 16. Jahrhundert erbaute Turm hat die Bergwerke von Piraten geschützt, die auf das damals sehr wertvolle Mineral lauerten. Früher wurde die ganze Küste, die heute unter Schutz steht, „Costa de los Piratas“ genannt, denn jahrzehntelang sind Berber und Piraten immer wieder eingedrungen. Deshalb wurden dort so viele Aussichtstürme und Burgen gebaut. Etwas entfernt findet man den „Cortigo del Fraile“, ein gutes Beispiel für das in dieser Region typisch herrschaftliche Landgut. Heute verlassen und ruiniert, war es 1928 Schauplatz vom „Crimen de Níjar”, das u. a. der Tragödie „Bluthochzeit“ von Federico García Lorca als Inspiration diente. Níjar befindet sich außerhalb des Parks und bezaubert mit labyrinthischen Gassen, kleinen weißen Häuschen mit Blumen in den Fenstern und einer Mudejarkirche; einem Beispiel von dem hier erhaltenen arabischen Erbe. In den Läden mit Handwerkskunst kann man die für diese Region typische, gefärbte Keramik, Korbmacherwaren und die bunten, rustikalen Decken, so genannte Jarapas, kaufen; am Abend füllen sich die Bars mit Einheimischen, die die kühlere Tageszeit mit Freunden, Verwandten und einigen Gläsern Bier oder Wein genießen. Cabo de Gata heißt: Die Ruhe genießen und die Augen mit atemberaubenden Landschaften zu erfreuen, durch diese Landschaften zu wandern und ins kristallklare Meer einzutauchen; Natur pur, aber auch Ortschaften, die einem alles bieten entdecken, Erholung und Sonnenbaden. Es heißt: Paradies! < Zurück

Weiter >

Online Version





Zum Online Durchblättern klicken

Sie bitte aus das Magazin



Wer ist online Aktuell sind 32 Gäste und keine Mitglieder online Wettervorhersage