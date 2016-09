Facelift für den Maserati Ghibli Twitter SocButtons v1.5 Inspiriert von einer mehr als hundertjährigen Tradition. Geschaffen für den anspruchsvollen Fahrer von heute. Hervorragende Technik, Komfort und Individualität sind im Maserati Ghibli miteinander vereint. Den Ghibli gibt es mit 4 effizienten & vielseitigen Varianten: Vom Diesel bis hin zum starken Allradler mit 301 kW (410 PS). Dies, gepaart mit italienischem Design, garantiert ein unvergessliches Fahrerlebnis. Ob elegant oder sportlich – Ihr Ghibli ist so individuell wie Sie. Der Maserati Ghibli ist mit seinen sportlich-schlanken Konturen und der präzisen Ingenieurskunst ein hervorragendes Beispiel für italienisches Design. Zudem besitzt er jenes hohe Luxusniveau, für das Maserati weltberühmt ist. Das Heck und die beiden Doppel-Endrohre verkörpern die markentypische Sportlichkeit Im Heckbereich bildet die Kofferraumhaube die natürliche Fortsetzung des Fahrgastraums, während die beiden LED-Heckleuchten eine Brücke zu den Kotflügeln schlagen. Zum dynamischen Auftritt tragen auch die runden Doppel-Endrohre und die große Auswahl an Felgen in der Größe 18 Zoll (Serie) bis 21 Zoll bei. Der ins Design eingeflossene Dreizack setzt die markentypische Formensprache in unverfälschter Weise um. Eine charakterstarke Front Die Front wird vom charakteristischen Kühlergrill dominiert, dessen senkrechte Streben vom GranTurismo inspiriert sind und alle Maserati Modelle kennzeichnen. Das traditionelle Oval des Kühlergrills wurde kantiger interpretiert und verjüngt sich im oberen Bereich, wo es sich mit den markanten Frontleuchten mit LED-Technik vereint. Ausstattung Hightech-Lösungen für ein neues Luxus-Niveau Neben der umfangreichen Serienausstattung des Ghibli gibt es eine breite Palette an Individualisierungsmöglichkeiten. Dazu gehören Soundsysteme, die in Zusammenarbeit mit Bowers & Wilkins oder Harman Kardon entwickelt wurden, sowie das weltweit eleganteste Automobil-Interieur. Es wurde von dem renommierten Modehaus Ermenegildo Zegna entworfen. Ein neues Individualisierungskonzept im Segment der Sportlimousinen Der Ghibli setzt den Wünschen und Vorlieben seines Fahrers keine Grenzen und definiert das Individualisierungskonzept im Segment der Sportlimousinen neu. Das in drei Farben erhältliche serienmäßige Leder für die Polsterung der Vorder- und Rücksitze kann auch für den seitlichen Oberbereich der Armaturentafel, die Instrumentenabdeckung und die Armauflagen in den Türen geordert werden. Damit ist zum Beispiel ein Bicolor-Interieur möglich. Komfortsitze mit ausgezeichnetem Seitenhalt bieten bis zu fünf Insassen Platz Bei der Fahrzeugentwicklung wurde den Sitzen große Aufmerksamkeit gewidmet: Diese bieten ausgezeichneten Seitenhalt sowie Komfort und betonen zugleich die sportliche Anmutung des Interieurs. Das geschmeidige Leder der Sitzpolsterung weist eine natürliche Textur für eine angenehme und hochwertige Haptik auf. Auf Wunsch sind vollelektrisch verstellbare Vordersitze erhältlich, die stets die perfekte Position in Höhe, Tiefe sowie Lehnen- und Sitzflächenneigung ermöglichen. Auf der großzügigen Rücksitzbank können bis zu drei Passagiere Platz nehmen. Weichstes Leder im Interieur Die geschmeidige Linienführung der Armaturentafel schafft ein üppiges Raumgefühl. Zwei Seitenelemente vereinen sich gemeinsam mit dem oberen Bereich der Armaturentafel in der Mittelkonsole. Die klaren Oberflächen bieten die Möglichkeit für zweifarbige Gestaltungskonzepte, die ganz nach Wunsch den sportlichen oder eleganten Charakter des Fahrzeugs hervorheben. Die hinzukommenden, feinen Steppnähte verweisen auf die markentypische Handwerkstradition. Exterieur Stil als Unterscheidungsmerkmal Muskulöse Formen, klar definierte Konturen und saubere, schwungvolle Linienführungen: Das Design des Ghibli verführt das Auge mit einem sportlichen Auftritt und überzeugt, wie schon der erste Ghibli im Jahr 1967, mit einem markanten Charakter. Lässt man den Blick über die stromlinienförmige Silhouette schweifen, bleiben die vorderen und hinteren Kotflügel nicht unbemerkt, die sich schwungvoll zur Mitte richten und die dynamischen Linienführungen betonen. Intuitive Bedienbarkeit für maximalen Fahrspaß Ein edler Blickfang ist die traditionelle Maserati-Uhr mit blauem Untergrund und Details aus Aluminium. Der mittig angeordnete, großflächige 8,4-Zoll-Monitor mit Maserati Touch Control gestattet ein einfaches Management der meisten Bordsysteme. Die fahrerrelevanten Fahrzeugeinstellungen hingegen werden über eine Tastengruppe am Konsolentunnel neben dem Getriebe-Wählhebel vorgenommen. EIN GROSSZÜGIGES RAUMGEFÜHL Der lange Radstand ermöglicht ein Platzangebot, das zu den besten im Segment der Sportlimousinen gehört. Die Sitze bieten einen ausgezeichneten Seitenhalt und Komfort, zugleich betonen sie die sportliche Anmutung des Interieurs. Auf der Rücksitzbank, komplett mit umklappbarer Armauflage mit zwei Getränkehaltern und Ablagefach, finden bis zu drei Personen Platz. Ermenegildo Zegna kleidet Maserati Die Partnerschaft von Maserati mit Ermenegildo Zegna brachte jetzt ein ganz besonderes Automobil hervor. Verstärkt durch den sportlich-modernen Look ist die Ghibli Zegna Edition für jene anspruchsvollen Fahrer, die Luxus und Aufmerksamkeit für Details besonders zu schätzen wissen. Verbunden von Hand, angesprochen mit dem Herzen Das exklusiv gestaltete Interieur umfasst reine Naturfasereinsätze aus Maulbeerseide von Ermenegildo Zegna für Sitze, Türverkleidungen, Dachhimmel, Sonnenblenden und sogar für die Einfassungen der Deckenleuchten. Der besondere Stil der Seide wird durch handgenähte Winkelmotive sowie durch eine großflächige Wiederholung des Motivs auf den Sitzen verstärkt. Maserati bietet drei unterschiedliche Farbkombinationen aus Leder und Seide an, die jeweils durch Nähte in Kontrastfarbe abgerundet werden. ELEGANT ODER SPORTLICH Der Konsolentunnel und die Dekorelemente der vorderen und hinteren Türverkleidungen sind in Wurzelholz, einem offenporigen Edelholz mit eindrucksvoller Haptik, verkleidet, das zahlreiche Knoten und Aderungen aufweist. Wer entweder die Eleganz oder die Sportlichkeit des Interieurs stärker zur Geltung bringen möchte, kann zwischen glänzendem Ebenholz oder Carbon wählen. MARKANTE INSTRUMENTE Hinter dem ergonomischen Lederlenkrad im Drei-Speichen-Design, das mit den Bedientasten für die am häufigsten benutzten Multimedia-Funktionen ausgestattet ist, befindet sich ein schlichtes, aber zugleich eindrucksvolles Kombiinstrument. Zwischen großzügigen Rundinstrumenten für die Tacho- und Drehzahlanzeige, mit einer eleganten weißen Hinterleuchtung, ist ein 7-Zoll-TFT-Display für die Fahranzeigen des Fahrzeugs angeordnet. Sicherheit Die nächste Generation der Sicherheitsausstattung Der Maserati Ghibli besitzt eine Sicherheitsausstattung der nächsten Generation. Sieben Airbags helfen, die Insassen optimal bei einem Aufprall schützen, wobei die Vordersitze zusätzlich über aktive Kopfstützen verfügen. Um Unfälle zu vermeiden, ist das Maserati Stability Program (MSP) zusammen mit einer breiten Palette von anderen Fahrhilfen und Warnsensoren an Bord.Motor Ein effizienter und hochmoderner Motor bürgt für beeindruckenden Fahrspaß Der V6-Twin-Turbo-Motor der Basisversion Ghibli bietet noch niedrigere Verbrauchs- und Emissionswerte - selbstverständlich unter Wahrung des leistungsorientierten Charakters. Die Werte für die maximale Leistung und das maximale Drehmoment bleiben daher überragend: Das Antriebsaggregat entfaltet ganze 257 kW (350 PS) bei 5.000 Touren. Durch Betätigung der Taste "Sport" am Konsolentunnel wird unter anderem die Overboost-Funktion aktiviert, wodurch der Motor ein erhöhtes Kraftniveau zwischen 1.750 1/min und 4.500 1/min erreicht. Weitere Informationen zu diesem Modell : Autos Salamanca

Avenida Norberto Goizueta, s/n

29670 San Pedro Alcántara, Málaga, Spanien

Telefon: +34 952 78 52 50 < Zurück

Weiter >

Online Version





Zum Online Durchblättern klicken

Sie bitte aus das Magazin



Wer ist online Aktuell sind 31 Gäste und keine Mitglieder online Wettervorhersage