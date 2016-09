Die „Zanahoria Morá“ aus dem Ort Cuevas Bajas, Region Malaga

Bevor es um die Möhren aus Cuevas Bajas geht, ein kurzer Rückblick durch die Geschichte zum Ursprung der Möhre und zurück in die Gegenwart.

Ihre Heimat wird in Afghanistan vermutet. Wann die Karotte/ Möhre nach Europa kam, ob in wilder oder kultivierter Form, ist umstritten. Bei griechischen Autoren wird sie um etwa 500 v.u.Z. erwähnt, obwohl weder Griechen noch Römer begeisterte Karottenesser gewesen sein sollen.

Der französische Historiker Alain Decaux behauptet, die Karotte sei schon vor der christlichen Zeitrechnung in Gallien kultiviert worden. Für England gilt es als sicher, dass im 12. Jahrhundert die Samen wilder Möhren von denen bevorzugt wurden, denen die Zuchtkarotten nicht zusagten. Botanisch heißt die Karotte " Daucus carota L”. Sie gehört, wie der Sellerie und die Petersilie, zu den Doldenblütlern und hat einen zweijährigen Zyklus. Das heißt, sie blüht nach der Aussaat erst im Sommer des folgenden Jahres. In Mitteleuropa wurden Karotten erst im Mittelalter in größerem Umfang angepflanzt. Die Botaniker des 16. Jahrhunderts sprachen von der gelben Rübe oder "carote". Das Wort Karotte kam im 16. oder 17. Jahrhundert aus dem niederländischen "karot" nach Deutschland. Ursprünglich entstammt es dem französischen "carotte", das wiederum dem lateinischen "carota" und dem griechischen "karotón" entnommen wurde. Aus dem alten niederländischen "karot" hat sich später übrigens das "kroot" entwickelt, womit die Rote Bete gemeint ist. Karotten gibt es in allen erdenklichen Formen und Färbungen: Sie können rund, kurz und stämmig sein oder lang und dünn mit rundlichen oder spitzen Enden. Es gibt sie in gelblich weiß, rosa, orange gelb, sowie in Rot oder Purpur.

Die Niederländer züchteten die erste orangefarbene Möhre. Sie kommt heute (ohne Grün) gewaschen auf den Markt, was ihr den Namen Waschmöhre eingebracht hat. Von März bis Mai kommen die Bundmöhren mit dem Grün auf den Markt, im Sommer und im Frühherbst die Waschmöhren. Karotten haben von allen Gemüsepflanzen den höchsten Gehalt an Carotin (Provitamin A). Dies ist u. a. für den Aufbau des Seh-Purpurs notwendig und hat außerdem einen günstigen Einfluss auf Leber und Dünndarm. Der Pflanzenfarbstoff gibt Babys den beliebten Karotten-Teint. Der Körper wandelt Carotin mit Hilfe von Fett in Vitamin A (Retinol) um. Deshalb sollten Möhrengerichte oder Möhrensäfte immer mit etwas Öl oder Sahne verfeinert werden. Möhren sind auch reich an Vitamin E und C, sowie Mineralstoffen und Pektin. Ihr Zuckergehalt ist mit sechs Prozent für Gemüse sehr hoch. Die frühen Sorten enthalten mehr davon als die späteren, die dann jedoch mehr Ballaststoffe haben. Wie das meiste rotgelbe Obst und Gemüse, gehören Karotten zu den wichtigsten "Radikalfängern". Freie Radikale sind schädliche Substanzen, die auf Körperzellen wirken. Bei Stress, Umweltbelastungen und starker UV-Strahlung treten sie vermehrt auf und können langfristig zu Zivilisationskrankheiten führen. Viel frisches Obst und Gemüse sind dagegen die beste Therapie. Möhren sind das ideale Kräftigungsmittel bei Frühjahrskuren. Sie wirken – roh oder zubereitet gegessen – blutbildend und antibakteriell. Der hohe Kaliumgehalt wirkt harntreibend. Die Pektine regulieren die Verdauung und sind günstig bei Magenerkrankungen. Karotten bzw. Möhren sind vielseitig verwendbar. Sie schmecken roh als Salat oder zubereitet in allen erdenklichen Variationen, zum Beispiel gebraten mit Chili und Rosinen mit einem Hauch Zimt oder gebacken im Ofen. In vielen Ländern werden daraus begehrte Süßspeisen: In Indien und Israel: süße Eintopfgerichte, bei den Schweizern und Österreichern: Kuchen.

„Purple Haze“ falsche Urmöhre

Sie ist hübsch mit ihrer violetten Farbe und dem orangen Herzen, sie schmeckt gut und angeblich ist sie auch noch besonders gesund – eine Urmöhre ist “Purple Haze” jedoch trotzdem nicht. Purple Haze ist keine Urmöhre, sondern eine Kreation der Saatgutindustrie. Wenn man genau liest (teilweise nur im Kleingedruckten ersichtlich), steht auf dem Samenpäckchen ganz eindeutig “F1-Hybride“. Da fragt man sich, wo denn nun die echte Urmöhre eigentlich abgeblieben ist?!

In Cuevas Bajas zum Beispiel (Spanien Region Málaga) wird sie angebaut, die „Zanahoria Morá“ eine echte, alte Sorte!

Die echte: „Violett schwarze spanische Mohrrübe“. Die Zanahoria Morá sollte man nicht mit den Möhren, die sich bei uns auf dem Markt befinden, verwechseln. Hier handelt es sich in der Regel um Kreuzungen und Neuzüchtungen, die mit der echten, violetten Mohrrübe aus Spanien kaum etwas gemeinsam haben. Die Delikatesse, die wir hier vorstellen, ist nicht genetisch verändert. Der genaue Ursprung der lila Möhre kann nicht hundertprozentig bestimmt werden. Man vermutet, dass die Möhrensamen im Jahr 900 n. Chr. durch arabische Händler über die Mittelmeer-Handelsroute nach Al-Andalus, das heutige Andalusien, nach Spanien kamen. Genau hier in Andalusien, im Südwesten Spaniens in der Provinz Málaga, in einem kleinen abgelegenen Ort namens Cuevas Bajas, das heißt so viel wie: „niedrige Höhlen“ mit nicht einmal 1.500 Einwohnern, hat man den besonderen Geschmack und die natürlichen Eigenschaften dieser Karottensorte wiederentdeckt. Man erkannte in diesem kleinen, idyllischen Ort vor etwa 300 Jahren, dass die heißen Sommer und die kurzen Winter ein ideales Anbaugebiet für die violetten Mohrrüben sind. Man nutzte als Anbaufläche das Gebiet neben den alten Bewässerungssystemen, die die Araber hinterlassen haben. Die Möhren sind nur im Winter im Handel erhältlich, und das auch nur in begrenzter Menge. Die Sorte ist etwas kräftiger und süßer im Geschmack als die andersfarbigen Varianten, sie sehen super-toll im Salat aus, und man kann so ziemlich alles zubereiten, was man mit den herkömmlichen Möhren auch zubereitet. Die Inhaltsstoffe weichen etwas von denen der orangen Sorten ab. So ist der Gehalt an den Vitaminen C, B1 und Carotinoiden deutlich höher. Die violette Farbe entsteht durch sogenannte Anthocyane. Dieser Stoff kommt auch in blauen Trauben, Schwarzen Johannisbeeren, Brombeeren und Rotkohl vor und schützt im Körper als natürlicher Oxidationsschutz die Körperzellen. Allerdings muss ein wenig aufpasst werden, da die „Zanahoria Morá“ stark färbt. Mit Wasser sind Hände, Bretter, Messer und Kleidung aber wieder leicht zu reinigen.

XII Fiesta de la Zanahoria Morá in Cuevas Bajas: 04.12.2016

Jeweils am ersten Sonntag im Dezember ist das Fest der „Zanahoria Morá“. Dabei besteht die Gelegenheit zum Kauf und der Verkostung zusammen mit „Migas“, einem typischen Gericht. Abgerundet wird das Veranstaltungsprogramm durch Kostproben der landestypischen Küche, wie Chacinas (eine Dörrfleischspezialität) und Wein, einem Markt für typische Produkte der Region und Auftritten von Orchestern und namhaften Künstlern. Eine ideale Gelegenheit, diesen Ort und die „Zanahoria Morá“ kennenzulernen.