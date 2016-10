Das Haus der Tantchen – “La Casa de las Titas”

Dieses Herrenhaus mitten im Herzen der Altstadt „La Villa“ von Vélez-Málaga, unmittelbar in einer ruhigen Seitengasse neben dem Theater de Cervantes, ist ein wunderschönes Apartment-Hostal. Erbaut wurde das Herrenhaus 1857 von Don Antonio Bellido Blázquez, Urgroßvater des heutigen Eigentümers, Don Antonio Peña Barranquero. 1923 vermietete die Familie das Untergeschoss und den Hauptinnenpatio an die „Banco Hispano Americano”, die dort ihre erste Zweigstelle in der Stadt eröffnete. 2007 wurde das Gebäude restauriert und zum Apartment-Hostal umgebaut. „La Casa de las Titas“, den Namen erhielt das Hostal, weil die Familie früher schon, bevor es zum Hostal umgebaut wurde, sagte: „wir gehen die Tanten besuchen“. Es gibt 8 Apartments, von denen zwei mit zwei Schlafzimmern und sechs mit einem Schlafzimmer ausgestattet sind. Alle Apartments haben separate Schlafzimmer und sind voll ausgestattet mit Einbauküche und Waschmaschine. Jedes Apartment ist nach einem anderen Motto designt und eingerichtet. Ein Swimmingpool für die Gäste befindet sich im Innenhof und ist ganzjährig geöffnet. „La Casa de las Titas“ ist ein idealer Ort; nicht nur für einen Langzeit-Urlaub, sondern auch für einen Kurzurlaub zum Beispiel für ein Wochenende.

Die Altstadt von Vélez-Málaga, hat eine hervorragende Gastronomie und ein spanisches Ambiente, das nicht vom Massentourismus geprägt ist. Beim abendlichem Bummeln durch die kleinen Gassen mit ihren alten Gebäuden, fühlt man sich in eine andere Epoche versetzt. Kleine Restaurants und Bars laden zum Einkehren ein. „La Casa de las Titas“ veranstaltet jeden Monat eine nächtliche Stadtführung der besonderen Art, die „Noches Teatralizadas“. Ausgangspunkt ist der Patio vom „Las Titas“. Bevor es los geht wird mit einem Glas Wein angestoßen. Das Besondere an dieser Stadtführung ist nicht nur eine Reise durch die altertümliche Geschichte von Vélez-Málaga; an den wichtigsten historischen Punkten warten in altertümlichen Kostümen Königinnen oder andere Persönlichkeiten der Geschichte und berichten eben aus dieser. Die Stadtführung dauert ca. zwei Stunden und ist für maximal 30 Personen ausgelegt. Auch Kinder haben hier ihren Spaß und strahlen regelmäßig vor Begeisterung. Termine für die „Noches Teatralizadas“ entnehmen Sie bitte dem Veranstaltungskalender im Magazin; vorherige Reservierung ist erforderlich. Man kann auch Urlaub oder sich ein paar schöne Tage in der unmittelbaren Umgebung, die einem ja meist gänzlich unbekannt ist, machen ohne dafür hunderte von Kilometern fahren zu müssen. Und seien wir mal ehrlich: wer möchte schon nach einem schönen Abend mit einem guten Gläschen Wein und leckerem Essen eine historische Altstadt verlassen, wenn er in einem Herrenhaus übernachten kann?!

