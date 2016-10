5 Jahre Rent a Car Caleta

Seit 5 Jahren sind wir in Caleta de Vélez. Wir bieten all das, was Sie von einer Autovermietung erwarten. Darüber hinaus haben wir uns im Laufe der Jahre auf behindertengerechte Fahrzeuge spezialisiert. Wir verfügen über 3 Großraumfahrzeuge, in denen Personen in Rollstühlen mitfahren können. Diese Fahrzeuge können mit dem normalen Autoführerschein gefahren werden und wochen- oder tageweise gemietet werden. Die Fahrzeuge sind ausgelegt für 3 Personen plus Rollstuhl, 5 Personen plus Rollstuhl und 6 Personen plus Rollstuhl. Wir haben darüber hinaus im Laufe der Zeit Kontakte zu behindertengerechten Hotels geknüpft, in denen behinderte Menschen einen schönen Urlaub zusammen mit ihrer Familie verbringen können. Ausführliche Informationen erhalten Sie in unserem Büro.

Wir möchten auch darauf hinweisen, dass all unsere Fahrzeuge, auch die nicht behindertengerechten Fahrzeuge, Vollkasko und ohne Selbstbeteiligung versichert sind.

Bei uns gibt es keine Haken und Ösen bei der Fahrzeugvermietung. Der von uns angegebene Mietpreis ist der Endpreis. Kilometerbegrenzung und Aufschläge für Benzin etc. gibt es bei uns nicht. Zu unseren weiteren Serviceleistungen gehören zum Beispiel: Fahrradvermietung, 24 Stunden Flughafenshuttle, Import und Überführung von Fahrzeugen, Umschreibung von spanischen KFZ beim Kauf. Ausführliche Informationen zu Preisen und Serviceleistungen erhalten Sie in unserem Büro in Caleta de Velez.

