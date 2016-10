Besuchen Sie „Ron Montero“ in Motril Twitter SocButtons v1.5 Die einzige, zu besichtigende Rumdestillerie Europas Man sagt, der älteste Rum der Welt kommt aus der Provinz Granada. Zuckerrohr war ein Mitbringsel der Araber, als diese an die Südküste Spaniens gelangten. Nur wenige Menschen wissen, dass Zuckerrohr nicht von den karibischen Inseln stammt. Nein, es war Kolumbus, der auf seiner zweiten Reise Zuckerrohr von der tropischen Küste Granadas mit nach Kuba nahm. Das Klima dort war günstiger für die Zucker- und Rumproduktion. Das führte dazu, dass der Zuckerrohranbau im Süden Spaniens immer weiter zurückging und schließlich ganz eingestellt wurde. Dennoch besteht die im Jahr 1963 von Francisco Montero gegründete Brennerei „Ron Montero“ in Motril noch heute und erzeugt nach alter Tradition hervorragenden Rum. „Ron Montero“ ist die einzige für Publikum geöffnete Rumdestillerie in Europa. Hier begann Francisco Montero mit seinem „Ron Pálido“, ein leichter Rum, der drei Jahre in Fässern aus amerikanischer Eiche reifte. Dieser Rum wurde in kürzester Zeit zum meistverkaufte Rum in der Provinz Granada, ganz ohne Werbung, nur durch Mundpropaganda von Freunden und der exquisiten Produktion. Die Zucker- und Rumtradition, in der Francisco Montero aufwuchs, veranlasste ihn, seine eigene Methode der Herstellung umzusetzen. Hierbei ließ er sich von dem aus Jerez bekannten „Solera“-System beeinflussen, bei dem die Fässer übereinander gestapelt werden. Aus dem untersten Fass wird die Hälfte entnommen und mit dem Inhalt des darüberliegenden Fasses aufgefüllt, usw.. Allerdings hat er immer darauf bestanden, dass der Schlüssel zum Erfolg ein guter Rohstoff ist, sein traditionelles Herstellungsverfahren und, sehr wichtig, keine Eile beim Verkauf zu haben. Die Produktion umfasst geringe Mengen. Guter Rum zeichnet sich, im Gegensatz zu den meisten anderen Zuckerrohrbränden, durch eine lange Reifung in Holzfässern aus. Je länger das Destillat im Holzfass reift, desto abgerundeter erscheint sein aromatisches Geschmacksbild. Ein Nebeneffekt ist die erst gelbliche, dann braune Färbung, die das zunächst farblose Destillat dabei annimmt. Vor der Abfüllung in Flaschen wird der Rum auf Trinkstärke verdünnt, meistens zwischen 37,5% und 40%. Im Jahr 2007 kaufte Joaquín Martín Montero, der Neffe des Gründers, die Bodega Ron Montero. Seine Frau Maria Elena Targa war verantwortlich für die Reform der Kellerei und leitet oft Führungen. Tochter Andrea Martin Targa ist Direktor der Weinkellerei. Ihre jungen und unternehmerischen Ziele sind klar: "Den Geist des Gründers zu erhalten und langsam zu wachsen, ohne jemals die Qualität aus den Augen zu verlieren, die uns in all diesen Jahren geprägt hat." Ron Montero produziert folgende Rumsorten: • RON PALIDO MONTERO, 3 Jahre im Eichenfass gereift, 40º acl/vol. • RON MONTERO GRAN RESERVA, 5 Jahre im Eichenfass gereift, 40º acl/vol. • RON FRANCISCO MONTERO 50º ANIVERSARIO, limitierte Prämium-Edition von 7.000 Flaschen zum 50-jährigen Jubiläum, 10 Jahre im Eichenfass, 40º acl/vol. • RON PLATA MONTERO, weißer Rum mit Fassreife, mild und leicht, ideal für Cocktails, 37,5º acl/vol. Die Bodega ist von Dienstag bis Samstag ab 12 Uhr für kostenlose Führungen kleiner und größerer Gruppen geöffnet. Hierfür reservieren Sie bitte ein paar Tage im Voraus. Möchten Sie die Führung in deutscher Sprache, melden Sie diese bitte bei der Reservierung mit an. Für größere Gruppen können auch gesonderte Führungen zu anderen Zeiten angeboten werden, hier muss vorher auch ein Termin abgesprochen werden. Bei der Besichtigung können die verschiedenen Rumsorten natürlich auch verkostet werden. Wer möchte, kann den Rum auch direkt in der Destillerie zum Vorzugspreis kaufen. „Ron Montero“ ist gut von der Autobahn erreichbar und leicht zu finden. Am Eingang zur Bodega hängt eine große Lampe, die ein verflochtenes Schilf darstellt; ein riesiges Wandgemälde zeigt das Symbol der Bodega, welches auf allen Etiketten der Flaschen ist. Ron Montero Camino de la Vía s/n 18613 Motril Telefon: (+34) 958 600 183 Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! www.ronmontero.com < Zurück

