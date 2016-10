III Internationales WINE & CULINARY Forum – Twitter SocButtons v1.5



Internationale Experten diskutieren über Wein Harmonien und internationalen Küche in Barcelona im Oktober.



Im „Palau de Congressos de Catalunya“ (Kongresszentrum) in Barcelona wurde die dritte Auflage des International Wine & Culinary Forums, dessen Hauptthema der Wein und die Küche war, zelebriert.

Moderiert wurde dieses von Bodegas Torres angeregte und alle zwei Jahre stattfindende Event vom Journalisten Federico Oldenburg. In der katalanischen Hauptstadt kamen mehr als zweihundertfünfzig Profis und Spezialisten zusammen.

Miguel A. Torres hat als Hommage an die Stadt Barcelona dieses Forum ins Leben gerufen und sagt: "Wir brauchen das Ansehen der spanischen Küche, um unserer Weine zu verkaufen. Ein Produkt, das in Maßen verzehrt wird und die Küche begleitet". Die Engländerin Sarah Jane Evans MW sagt: "Alles wird sich verändern, wenn die spanischen Weine endlich in den Weinauktionshäusern gehandelt werden". Josep Roca wiederum machte einen Rundgang durch die Geschichte des Weins auf den Tellern des „El Celler de Can Roca“, der gastronomischen Einrichtung, die wahrscheinlich den Wein am besten in ihre kulinarische Geschichte integriert hat. Roca sprach von Wein als „kreativem Vektor“ in der Küche; er erinnerte sich, wie ihn jedes Gericht durch seine aromatischen Komponenten, Textur, Geschmack oder Farbe inspiriert. < Zurück

