Der Spanier aus Asturien, Miguel Fuentes, gewinnt den ersten Kurzfilmpreis "Barbadillo Versos 1891" mit dem Film „Ein neues Abenteuer des Jim Hawkins“ Twitter SocButtons v1.5 Juan Manuel Sainz mit "Bitterer Most " und die Kubanerin Yanira Marimón mit "Der Amontillado und meine Einsamkeit" haben an dieser ersten Austragung des Wettbewerbs teilgenommen und kamen auf den zweiten und dritten Platz. Der Gewinn ist dotiert mit 2.000 Euro und einer exklusiven Flasche Amontillado "Versos 1891" im Wert von 10.000 Euro. „Bodegas Barbadillo“ gibt 1.891 Exempare eines Bucher über die Finalisten heraus. Madrid / Sanlucar de Barrameda, 29. September 2016.- Das Werk von Miguel Fuentes Garcia "Ein neues Abenteuer des Jim Hawkins" ging als Sieger der Kurzfilmpreisverleihung "Barbadillo Versos 1891" hervor. Dies wurde heute von der "Königlichen Akademie "der spanischen Sprache (RAE) im Plenarsaal verkündet. Fuentes konkurrierte mit dem Andalusier Juan Manuel Sainz ( "Bitterer Most") – Zweiter Platz- und der Kubanerin Yanira Marimon ( "Der Amontillado und meine Einsamkeit") – Dritter Platz – um das Preisgeld und eine exklusiven Flasche Amontillado "Versos 1891". Hiervon wurden nur 100 Flaschen produziert. Der Marktwert beträgt 10.000 € . Diese Flasche aus mundgeblasenem Glas enthält Amontillado-Wein des Jahrgangs1891. Die Jury wurde von José Jurado Morales (Professor für spanische Literatur an der Universität von Cádiz) zusammengestellt: Alberto González Troyano (Schriftsteller und Universitätsprofessor); Joaquin Marquez Caballero (Drehbuch); Pedro Ugarte Tamayo (Schriftsteller. Universität des Baskenlandes) und Manuel Barbadillo (Präsident von Bodegas Barbadillo). Die Zeremonie wurde von emotionalen Reden der drei Gewinner, Mitgliedern der Barbadillo-Familie und der Jury getragen. < Zurück

