Bodegas Torres stellt ‘Sons de Prades’, den neuen Wein von „Milmanda en la Conca de Barberà“ vor

Inspiriert von den Bergen von Prades, erhielt er die Goldmedaille im Wettbewerb „Chardonnay du Monde 2016“ Die Torres-Familie lanciert „Sons de Prades“, den neuen 100 % Chardonnay-Wein, der mit Milmanda-Trauben hergestellt wird. Milmanda ist eine ihrer wertvollsten Finkas in „Conca de Barbera“̀ und auch die Wiege des „Laureado-Weines“ gleichen Namens. Es ist der zweite Milmanda-Wein, der mit dem Jahrgang 2014 debütiert und auf den Markt kommt. Er ist verbürgt durch den internationalen Wettbewerb „Chardonnay du Monde 2016“, auf dem er die Goldmedaille verliehen bekam. Miguel Torres Maczassek, Generaldirektor der Bodegas Torres und fünfte Generation, sowie der Weinbaudirektor, Xavier Sort, haben den Wein den Kommunikationsmedien vorgestellt. Die Vorstellung fand im Milmanda-Schloß unter Teilnahme der Präsidentin der DO Conca de Barberà, Mariona Rendé, statt. Die Veranstaltung bestand auch aus einem vorherigen Besuch der Stadt „Prades“, um die Schönheit der Berge, die ihnen den Namen gibt, zusammen mit ihrer Bürgermeisterin, Lídia Bargas, zu genießen. Aufgrund der privilegierten Lage der Milmanda-Finka am Fuße der Berge von Prades, die den Einfluß des Meeres dahingehend beeinflussen, dass es zu einem mediterranen Klima mit gewissen kontinentalen Tendenzen mutiert, entwickelt sich die Chardonnay-Rebsorte auf geradezu außergewöhnliche Weise und bildet die Grundlage für aromatische und qualitativ hochwertige Weißweine. Ein weiterer Einfluss ist die Beschaffenheit des Bodens, die tief und von feiner Textur ist und einem wichtigen Anteil an Kalziumkarbonat aufweist. Die sorgfältige Auswahl der Trauben, eine teilweise Fass-Gärung, die anschließende, malolaktische Gärung und die Alterung in neuen, französischen Eichenfässern für 6 Monate und weiteren 6 Monate in der Flasche, vervollständigen das Herstellungsverfahren von „Sons de Prades“, elegant und sinnlich, wobei die kleine Produktion hauptsächlich für die Restauration und Spezialgeschäfte gedacht ist. Der Jahrgang 2014 war von kälteren Temperaturen als gewöhnlich gezeichnet, was die Reifezeit verlängerte und frische, aromatische Weine hervorbrachte: die Monate Juli und August waren kalt, während im September die Temperaturen leicht anstiegen. Der Name „ Sons de Prades“ (“Sonidos de Prades” = Klänge von Prades) bezieht sich auf die vom Schloß Milmanda zu sehende Bergkette und beschwört den magischen Zauber, der dieser legendären, stillen Gegend innewohnt. Das Land ist wie parfümiert mit den Aromen von Rosmarin, Thymian oder Wacholder, die so typisch für diese mediterrane Gegend sind. Dieses Gebiet ist von großem landschaftlichen, historischen und kulturellem Wert, erklärt als „naturkundlich interessante Gegend“ durch die „Generalitat de Catalunya“ und es beherbergt gleichzeitig den Naturpark im „Tal des Klosters von Santa Maria de Poblet“. Die kleine Stadt Prades, die wegen der Farbe seiner Felsen und des Bodens aus rotem Sandstein als das "rote Dorf" bekannt ist, gibt ihren Namen dem Vor-Küstengebirge, das die regionale Trennwand zwischen dem „Camp de Tarragona“, „Conca de Barbera“ und „El Priorat“ darstellt. Das Etikett des neuen Weins von „Bodegas Torres“ verkörpert durch ein Muster zarter Striche das bukolische Bild der Weinberge rund um das Schloss Milmanda mit dem Kloster von Poblet und Prades Berge am Horizont. Es enthält auch eine Replik des Schwertes, das die Haupttür des Schlosses krönt und zu „ Ponc de Copons“ gehört, der im XIV Jahrhundert den Bau des Wehrturms von Milmanda, zu der Zeit Eigentum des Klosters, anordnete. Ein dem Wein gewidmetes Land. Das Milmanda-Schloß liegt auf einem privilegierten Land, mit einer Weinbau-Geschichte aus der Römerzeit. Es gehörte dem Zisterzienserorden an, der ursprünglich an der Côte d'Or in Burgund, der Wiege des Chardonnay, ansässig war. 1174 wurde es dem Besitz des Klosters von Poblet angeschlossen, deren Mönche den Anbau von Reben wieder aufnahmen. Die Torres-Familie erwarb die Befestigungsanlage und das umliegende Land im Jahr 1979 und nahmen eine minutiöse Restaurierung des ganzen Anwesens vor. Die Finca verfügt derzeit über 75 Hektar Rebfläche der Herkunftsbezeichnung „Conca de Barberà“. Die natürlichen Bedingungen mit dem modulierten Gelände in den Bergen von Prades, sowie die lange Weinbautradition, machen diese Gegend zu einem idealen Ort für den Weinanbau. Wein erhältlich in Spezialgeschäften und im Online-Shop von Bodegas Torres. www.torres.es Für mehr Information über Bodegas Torres: Isabel Vea · nationale Kommunikationsdirektorin Tel. +34 93 817 78 64 · M. +34 610 70 88 32 < Zurück

