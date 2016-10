Ebius Trading SL feierte am Freitag, den 14. Oktober, die Eröffnung seines Restaurantkomplexes in Fuengirola. Twitter SocButtons v1.5 Der Komplex aus drei verschiedenen Restaurants befindet sich im Hotel Las Palmeras. Eins davon ist ein Bio-Café mit gesunder kreativer Küche. Das Team vom Bio-Cafe ist ständig auf der Suche nach neuen Ideen, um ihren Kunden laufend neue Kreationen zu präsentieren. In der Nähe befindet sich Pizza y Sandwich, wo authentische italienische Pizza im traditionellen Steinofen zubereitet wird. Eine große Auswahl an süßen und herzhaften Sandwiches, Crêpes und berühmten italienischen Desserts sind ebenfalls stets mit auf der Speisekarte. Neu eröffnet wurde auch das „Gastro-Pub Hawks Beerhouse“. Hier gibt es mehr als 30 verschiedene Sorten Draft-Bier vom Fass und auch in Flaschen abgefüllte Sorten. E werden auch alle wichtigen Sportveranstaltungen auf Großbildschirmen für Sportbegeisterte live übertragen. Zur Eröffnung führten Firmenvertreter die Gäste durch die verschiedenen Restaurants, erläuterten das Konzept der Anlage und stellten die Teams, sowie die Köche der drei Restaurants vor. Die Musikgruppe Money Makers aus Málaga unterhielt das Publikum mit Live-Musik, während die Gäste die Vielfalt der Küchen genossen. Hotel Las Palmeras **** Calle Martínez Catena, 6 29640 Fuengirola Málaga www.hotel-laspalmeras.com Tel: +34 952 472 700 < Zurück

