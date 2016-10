Tag der deutschen Einheit in Marbella Twitter SocButtons v1.5 Zum wiederholten Mal veranstaltete die Stadt Marbella gemeinsam mit dem Club de Leones Marbella la Lingua Alamana am 3. Oktober das Fest der deutschen Wiedervereinigung auf der Glorieta de la Fontanilla vor dem Tourismusbüro. Schon früh strömten viele deutschsprachige Gäste auf das kleine Festivalgelände und fühlten sich bei Bratwurst, Bier, heimischen Kuchen- und Brotspezialitäten fast wie ‚Zuhause‘.

Schnell mischte sich auch flanierendes internationales Publikum vom Paseo Maritimo unter die fröhliche Schar. Der deutschsprachige Lions hatte wie immer Wein, Champagner und frisch zubereitete Lachsschnittchen im Angebot – deren Verkaufserlös von € 1.200 der Hilfsorganisation ‚Banco de Alimentos‘ gewidmet war, die in der Provinz Málaga bis zu 40.000 bedürftige Menschen mit Lebensmittelns versorgt. Nach einer Ansprache des Leiters des Tourismusamts Miguel Luna gab es Livemusik vom Shanty Chor ‚Blaue Jungs‘ – extra aus Torrox angereist – und der deutsch-englischen Sängerin Susan.

Dieses ungezwungene Zusammensein endete mit Tanz erst kurz vor Mitternacht Text Marga Lange

