AUGENRÄNDER: Was tun, um sie loszuwerden? Twitter SocButtons v1.5 Wie oft haben Sie sich im Spiegel angeschaut und mit Schrecken den Verfall der Haut, die Ihre Augen umgibt, angestarrt? Augenränder sind ein Symptom des Alterns, das dank aktueller Techniken rückgängig gemacht werden kann. Ihr Blick bekommt wieder Glanz und Jugendlichkeit. Das erste, was Sie wissen müssen, ist, dass es unterschiedliche Arten von Augenrändern gibt. Entweder herbeigeführt durch den Verlust von Fettgewebe und Volumen im Unterlid-Bereich – das lässt das Auge tiefliegender erscheinen - oder durch Farbveränderungen der Haut – verursacht von Melanin (Hyperpigmentierung) oder durch sich bildende Äderchen (Hypervaskularisationen). Normalerweise manifestiert sich dieses durch Tränensäcke. Wenn wir daran denken, diese zu reduzieren, ist es notwendig, einen Arzt, der auf ästhetische Chirurgie spezialisiert ist, zu konsultieren. Oftmals sind Augenränder Ausdruck von Krankheit, wie beispielsweise Schilddrüsenfehlfunktionen, Nieren- oder Lebererkrankungen, die der Arzt oder die Ärztin diagnostizieren können. Die Behandlung von Augenrändern ist einfach und die Resultate unterscheiden sich sehr vom Hausmittel, das empfiehlt, die Augen mit frischen Gurkenscheiben zu bedecken. Die Anwendung dieser Techniken hat zum Ziel, die Säcke bzw. Vertiefungen (Carboxi- oder Mesotherapie) und mindert den Überschuss an Fett oder Wasser. Somit werden die kleinen Fältchen und die sehr dünne Haut, die die Äderchen durchscheinen lässt, gemildert. Durch das Spritzen von Hyaluronsäure oder speziellem Kollagen für diesen Bereich (wichtig, um extreme Wassereinlagerung zu vermeiden) können wir schnell und effektiv arbeiten, indem wir sehr ausgearbeitete und gefeilte Technik verwenden. Außerdem können wir uns zur Potentierung der Ergebnisse Komplementärbehandlungen unterziehen. Hierzu gehören beispielsweise chemische Peelings oder Venenlaser, womit wir Hautstruktur, Melaninverfärbungen und Hypervaskulation verbessern. All diese Behandlungen werden ohne Betäubung und mit fast sofortiger Verbesserung vorgenommen. Die Ergebnisse sind mindestens für 12 Monate sichtbar. Im Übrigen ist nach den Behandlungen keinerlei Narbenbildung vorhanden. Um Augenrändern durch dunkle Verfärbungen vorzubeugen, sollten wir sie nicht der Sonne aussetzen, mehr schlafen, weniger rauchen und die Aufnahme giftiger Substanzen vermeiden. Um die Tränensäcke nicht zu verschlimmern sollten wir, wenn uns die Müdigkeit überkommt, nicht stark an den Augen reiben, denn das gibt den Impuls zu Augenrändern. < Zurück

Online Version





Zum Online Durchblättern klicken

Sie bitte aus das Magazin



Wer ist online Aktuell sind 17 Gäste und keine Mitglieder online Wettervorhersage