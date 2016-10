Colagen-Hydrolysat Zur Regenerierung des Gelenkknorpels Twitter SocButtons v1.5 Arthrose ist eine der häufigsten Erkrankungen der Gelenke. Unter Arthrose versteht man eine Gelenkerkrankung, die mit Knorpel- und Knochenabbau verbunden ist. In den westlichen Industrieländern leiden ca. 50% unter degenerativen Veränderungen an den Gelenken und an der Wirbelsäule. Es gibt vielerlei Faktoren oder Ursachen, die an der Entstehung dieser schmerzhaften Volkskrankheit beteiligt sind. Meist sind es Alterserscheinungen, aber auch Übergewicht, einseitige Belastung, Unfälle, Durchblutungsstörungen, körperliche Fehlhaltungen und falsche Ernährung können diese Gelenkveränderungen hervorrufen. Die Gelenkknorpel sind aus Kollagenfasern aufgebaut, welche in gesundem Zustand sehr glatt und geschmeidig sind und deshalb fast reibungslos arbeiten. Bei dem mechanischen Bewegungsablauf in den Gelenken kommt es zu einem natürlichen Verschleiß, den der Körper jedoch rasch durch die Bildung von neuer Knorpelsubstanz wieder ausgleicht. Im fortgeschrittenen Alter nimmt die körpereigene Fähigkeit ab, diese Knorpelsubstanz zu produzieren und den Verschleiß auszugleichen, wobei es zu Gelenkbeschwerden kommen kann. Die Knorpelschicht wird rau und rissig und die Bewegungsabläufe funktionieren nicht mehr reibungslos. Es kommt zu einem Abrieb der Knorpelschicht, die bei fortgeschrittenem Leiden teilweise oder ganz verschwinden kann. Die beiden Knochenenden kommen ohne Gleitschutz in Berührung, was zu schmerzhaften Beschwerden führt. Die abgeriebenen Knorpelfasern führen oft zu Reizungen und Entzündungen am Gelenk, was als aktivierte Arthrose bezeichnet wird. In extremen Fällen kommt es sogar zu Gelenkverformungen, wobei sich durch den ständigen brieb die gesamte Gelenkstruktur verändert. Um Arthrose vorzubeugen oder bereits vorhandene Beschwerden zu mindern, müssen dem Körper rechtzeitig die zur Knorpelbildung notwendigen Stoffe (Eiweiß, Aminosäuren, Mineralstoffe) in ausreichender Menge zur Verfügung gestellt werden. Colagen-Hydrolysat aus hochwertigem, purin- und cholesterinfreiem Eiweiß, sowie Magnesium, Calcium und Aminosäuren können im Körper ein Depot aufbauen, welches die Ernährungslage im Körper stark verbessert und die Produktion der Gelenkflüssigkeit und Knorpelsubstanz fördert und somit die Gleitfähigkeit der Gelenke verbessert. In Verbindung mit der wasserbindenden Hyaluronsäure kann das Collagen besser in das Gewebe des Gelenkknorpel eindringen und zur Regenerierung der Knorpelschicht beitragen. Karl Baumgärtner < Zurück

Weiter >

Online Version





Zum Online Durchblättern klicken

Sie bitte aus das Magazin



Wer ist online Aktuell sind 25 Gäste und keine Mitglieder online Wettervorhersage