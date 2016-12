Auf ein Neues

Wie auch im letzten Jahr, möchte ich den Kommentar im Dezember den „Guten Nachrichten“ widmen. Denn, ebenso wie bereits im vergangenen Jahr, gab es 2016 wieder viel zu viele „Schlechte Nachrichten“, was das Weltgeschehen angeht. Dabei ist es egal, welche Nachrichten man anschaut: es wird von Monat zu Monat fataler und wenn man es nicht besser wüsste, könnte in einem der Verdacht aufkommen, dass Alfred Alfred Hitchcock und Quentin Tarantino die Drehbücher für die Nachrichten schreiben.

PS: Der Drehbuchautor für die Präsidentschafts(aus)wahl in Amerika ist noch nicht ermittelt worden.

Kommen wir zu den „Guten Nachrichten“. Viel Spaß!

16 Januar 2016 - Titikakasee: Rettung des größten Süßwassersees in Südamerika

Die Regierungen von Bolivien und Peru wollen mit einem Zehnjahresplan Südamerikas größten Süßwassersee sanieren. Die Regierungen der beiden Länder unterschrieben am 08.01. einen bilateralen Zehnjahresvertrag zur Zusammenarbeit, um den Titikakasee mittels einer Investition von mehr als 400 Mio $ zu sanieren und zu schützen. Der Vertrag wurde in der bolivianischen Hauptstadt La Paz, von den jeweiligen Umweltministern unterschrieben und war das Ergebnis eines Treffens hoher Politiker der Länder im Juni 2015. Der Titikakasee liegt 4000 Meter über dem Meeresspiegel und ist der größte Süßwassersee Südamerikas. Minen und Industrie in der Nähe der Ufer verursachten in den vergangenen 50 Jahren die Verunreinigung des Wassers. Drei Millionen Menschen in Bolivien und Peru sind auf die ein oder andere Weise von den Ressourcen des Sees abhängig. Der Titikakasee ist außerdem ein wichtiges touristisches Ziel.

11 Februar 2016 - Nanopartikel-Filterung: Neue Methode zur Wasserentgiftung

Mit dem Wort „nano“ verbindet man ganz automatisch den Begriff „winzig klein“. Winzig kleine Partikel finden häufig Verwendung in medizinischen und kosmetischen Produkten, sowie in Smartphones. „Winzig klein“ birgt jedoch so manche Problematik: Nanopartikel, Nanoröhrchen, Nanodrähtchen und andere Nanomaterialien, die helfen, unsere Technik zu verbessern, finden sehr leicht ihren Weg in unser Wasser und vergiften dieses in einem noch nicht erforschten Ausmaß. Yoke Khin Yap, Physikprofessorin an der Michigan Technology University und ihr Team fanden einen neuartigen und sehr einfachen Weg, um nahezu 100 Prozent Nanomaterial aus Wasser zu entfernen.

4 März 2016 - Venezuela verbietet gentechnisch verändertes Saatgut

Am 23. Dezember 2015 hat das venezolanische Parlament ein Gesetz verabschiedet, das den Einsatz von gentechnisch verändertem Saatgut in dem südamerikanischen Land verbietet. Nachdem Staatspräsident Maduro jetzt das Gesetz unterzeichnet hat, ist es rechtskräftig. Es sieht vor, dass nur herkömmliches und traditionelles Saatgut zum Einsatz kommen darf und der ökologische Landbau gefördert wird. Damit ist die Gentechnik in Venezuela buchstäblich vom Acker!

30 April 2016 - Für Neuseeland sind jetzt alle Tiere empfindungsfähige Lebewesen

Die Regierung von Neuseeland hat einen geradezu unglaublichen Präzedenzfall geschaffen: Sie hat per Gesetz festgeschrieben, dass alle Tiere empfindungsfähig sind und die gleichen Gefühle haben wie wir Menschen. Alle Naturliebhaber werden diese Nachricht mit großer Freude aufnehmen – so wie wir.

23 Mai 2016 - Äthiopien – Abgeholzte Steppen verwandeln sich in grüne Wälder

Wer heute in die Stadt Sodo im Süden Äthiopiens kommt und dort das letzte Mal vor zehn Jahren gewesen ist, glaubt, seinen Augen nicht trauen zu können. Wo damals auf den umliegenden Bergen nur vereinzelt stachelige Büsche und nutzlose Kriechpflanzen zu sehen waren, wo die Bodenerosion tiefe Einschnitte geschaffen hatte und wo von Zeit zu Zeit Erdlawinen ins Tal stürzten, fressen heute Kühe saftiges Gras und der Wildbach plätschert ins Tal, so dass man glauben könnte, man wäre irgendwo in den Alpen auf einer Alm.

11 Juni 2016 - Haßfurt – ganz vorne bei der Gewinnung von Windgas

Haßfurt, eine unterfränkische Kleinstadt am Main, ist auf dem besten Weg, bei der Energiewende „in der ersten Reihe“ mitzuspielen. Die Stadtwerke Haßfurt und die Firma „Greenpeace Energy“ aus Hamburg errichteten am Mainhafen einen Elektrolyseur, der die Größe eines Containers hat.

Diese Anlage wird als eine der ersten in Deutschland in großen Mengen Sonnen- und Windstrom in Wasserstoff umwandeln und vor Ort ins Erdgasnetz einspeisen.

8 Juli 2016 - Thailand pflanzt Millionen Bäume mithilfe von ″Samenbomben″

Die Zahlen sprechen für sich. Aufgrund der globalen Abholzung sind von ursprünglich 16 Millionen Quadratkilometer Wald auf der Erde heute nur noch 6,2 Millionen übrig. Die Folgen sind deutlich zu spüren: Millionen von Menschen bangen um ihre Existenz, Baum- und Tierarten sind vom Aussterben bedroht. Darüber hinaus beeinflusst die Abholzung massiv den Klimawandel. Unter den Baumarten sind der Kakaobaum, der Paranussbaum und die Acaipalme am stärksten gefährdet. Dort, wo kein Wald mehr ist, machen sich die industrielle Landwirtschaft und die Rinderzucht breit. Thailand wehrt sich nun entschieden gegen eine weitere Abholzung seiner Wälder und strebt eine schnelle Aufforstung der abgeholzten Flächen an. Der Weg hierzu kann als einzigartig bezeichnet werden. Die Anbaumethode ist eine Kombination aus „Seed Bombs“, also Samenbomben, und „aerial reforestation“, was so viel wie „Aufforstung aus der Luft“ bedeutet.

21 August 2016 - Neues Zuhause für Obdachlose auf dem Bauernhof

Im Südosten von Essen in einer ländlich anmutenden Gegend liegt der Stadtteil Kupferdreh. Dort befindet sich der Rehmannshof. Vier Dutzend Gänse bevölkern die Wiese und drei Shetlandponys nebenan schauen den Gänsen zu. Der weitere Tierbestand auf dem Hof besteht aus Kamerunschafen, Schweinen, Hühnern und Kaninchen. Um all die Tiere kümmert sich nicht etwa ein Bauer, sondern acht ehemalige Obdachlose, für die der Hof ihr neues Zuhause ist.

26 September 2016 - Plastik, Kosmetik, Treibstoff mal anders – Algen die ″Alleskönner″

Algen spielen in der Wissenschaft und in der Wirtschaft eine immer wichtigere Rolle. In der Weltraumforschung und bei der Ernährung kann man auf Algen nicht mehr verzichten. Die Designerfirma AMAM aus Tokio erforscht, in wie weit man Algen zur Herstellung von Plastik verwenden kann. Man verwendet insbesondere Agar, das man aus den Zellwänden verschiedener Algen gewinnt. Die Forscher von AMAM nennen ihr Vorhaben „Agar Plasticity“. Man will unterschiedliche Plastikarten, wie Tüten, Folien und Schaumverpackungen entwickeln.

Dahinter steckt die Idee, dass aus Agar hergestellte Plastikprodukte, bei der Entsorgung keine Rückstände in der Natur hinterlassen. Man hätte sogar den positiven Effekt, dass bei der Zersetzung von Agar dieses in den Boden gelangt, was diesen anreichert und dessen Wasserdurchlässigkeit erhöht werden würde.

23 Oktober 2016 - Australien verbietet Tierversuche für Kosmetika

Am anderen Ende der Welt geschehen wichtige Dinge. Nachdem Neuseeland im Jahr 2015 Tierversuche für die Entwicklung von Kosmetikartikeln verboten hat, wurde von der australischen Regierung ebenfalls ein solches Verbot beschlossen. Das Gesetz wird im Juli 2017 in Kraft treten. Damit reiht sich Australien hinter der EU, Israel und Indien ein, denn all diese Länder haben Tierversuche für Kosmetika bereits verboten.

Für November gab es noch keine „Gute Nachricht“ bei der Erstellung des Kommentars.

Die Ausführlichen „Guten Nachrichten“ des Jahres 2016 finden Sie unter:

www.gute-nachrichten.com.de