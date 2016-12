RICHTIG TESTIEREN Twitter SocButtons v1.5 Unleserliche Testamente sind nichtig Was man unbedingt beachten sollte von Dr. Burckhardt Löber und Dr. Alexander Steinmetz Gerichtsurteile befassen sich mit konkreten Lebenssituationen. Gerichte wenden bei der Urteilsfindung Gesetze auf diese Lebenstatbestände an. Urteile gehen deshalb nicht nur Juristen an, sondern die Gesellschaft allgemein. Dass man in Erbangelegenheiten und insbesondere bei der Errichtung eines privatschriftlichen Testaments seine Individualität nicht voll ausleben, insbesondere auf die Leserlichkeit seines Testament achten sollte, zeigt in aller Deutlichkeit ein kürzlich ergangenes Urteil des OLG Schleswig (Az. 3WX19/15). Dieses beurteilte ein handschriftliches Testament wegen seiner Unleserlichkeit als ungültig, nachdem zuvor auch ein Schriftsachverständiger zu dem Ergebnis der Unleserlichkeit gelangt war. Hierbei ging es allein um den Text des Testaments, nicht hingegen um die Unterschriftsleistung, die jedoch selbst unleserlich sein kann. Wir nehmen dieses Urteil zum Anlass, dem interessierten Leser einige einschlägige Tipps zu geben, um die Errichtung fehlerhafter oder gar nichtiger Testamente zu vermeiden. Denn die gesetzliche Erbfolge, die in diesen Fälle eintreten würde, entspricht nur selten dem letzten Willen des Testierenden. Eigenhändiges Testament Ein eigenhändiges Testament muss von A bis Z handschriftlich verfasst sein und mit der Unterschrift versehen sein. Hierbei soll die Angabe von Ort und Zeit der Errichtung angegeben werden. Die Anforderungen des Gesetzgebers an ein eigenhändiges Testament sind in § 2247 BGB genannt. Dieser lautet wie folgt: (1) Der Erblasser kann ein Testament durch eine eigenhändig geschriebene und unterschriebene Erklärung errichten. (2) Der Erblasser soll in der Erklärung angeben, zu welcher Zeit (Tag, Monat und Jahr) und an welchem Ort er sie niedergeschrieben hat. (3) Die Unterschrift soll den Vornamen und den Familiennamen des Erblassers enthalten. Unterschreibt der Erblasser in anderer Weise und reicht diese Unterzeichnung zur Feststellung der Urheberschaft des Erblassers und der Ernstlichkeit seiner Erklärung aus, so steht eine solche Unterzeichnung der Gültigkeit des Testaments nicht entgegen. (4) Wer minderjährig ist oder Geschriebenes nicht zu lesen vermag, kann ein Testament nicht nach obigen Vorschriften errichten. (5) Enthält ein nach Absatz 1 errichtetes Testament keine Angabe über die Zeit der Errichtung und ergeben sich hieraus Zweifel über seine Gültigkeit, so ist das Testament nur dann als gültig anzusehen, wenn sich die notwendigen Feststellungen über die Zeit der Errichtung anderweit treffen lassen. Dasselbe gilt entsprechend für ein Testament, das keine Angabe über den Ort der Errichtung enthält. Eigenhändige Testamente sind häufig aufgrund von Formfehlern unwirksam, können aber auch rechtlich unklare Bestimmungen enthalten. Sie sind vielfach Quelle künftiger Rechtsstreitigkeiten unter Erben oder Vermächtnisnehmern was ein Erblasser bestimmt nicht will. 2. Notarielle Testamente / Erbverträge Auch wenn handschriftliche Testamente rechtsgültig sind, kann ein notarielles Testament oder ein Erbvertrag in notarieller Form trotz der hierbei entstehenden Beurkundungskosten empfehlenswert sein. Der Vorteil der notariellen Form besteht einmal in der Erteilung der notwendigen rechtlichen Beratung, zum anderen auch darin, dass dieses Testament wegen seiner Registrierung nicht verloren gehen kann. Erfolgt die Errichtung vor einem deutschen Notar oder einem deutschen Konsulat, wird das Zentrale Testamentsregister bei der Bundesnotarkammer in Berlin automatisch verständigt. Bei Beurkundung vor einem spanischen Notar erfolgt die Registrierung beim Zentralen Testamentsregister in Madrid (Registro de Actos de Ultima Voluntad). Es können auch auf Antrag notarielle deutsche Testamente beim spanischen Testamentsregister registriert werden. 3. Inhalt des Testaments In dem Testament benennt der Testierende den oder die Erben als seine Gesamtrechtsnachfolger. Werden Einzelgegenstände wie ein spanischer Bungalow oder eine spanische Golfaktie oder Bankguthaben vermacht, so handelt es sich um ein Vermächtnis. In dem Testament kann der Erblasser auch Teilungsanordnungen treffen oder einen Testamentsvollstrecker benennen. Soll ein gesetzlicher Erbe von der Erbschaft ausgeschlossen werden, so wird er auf den Pflichtteil gesetzt. Der Pflichtteil bedeutet die Hälfte des gesetzlichen Erbteils. 4. Rechtswahl Für Sterbefälle seit dem 17. August 2015 gilt grundsätzlich nicht mehr das Recht der Staatsangehörigkeit des Erblassers, sondern das seines letzten gewöhnlichen Aufenthalts. Hat der Erblasser seinen letzten gewöhnlichen Aufenthalt in Spanien, so gilt spanisches Erbrecht. Der Erblasser kann jedoch letztwillig in der Form des Testaments oder Erbvertrages bestimmen, dass für seinen Nachlass sein deutsches Heimatrecht maßgeblich sein soll. 5. Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung Es hat sich in einer Vielzahl von Fällen als zweckmäßig erwiesen, dass Erblasser eine oder mehrere Vertrauenspersonen als Bevollmächtigte einsetzen, damit diese für den Erblasser handeln, wenn dieser hierzu nicht mehr in der Lage ist. Damit soll sichergestellt werden, dass bei Handlungsunfähigkeit des Erblassers Vertrauenspersonen erforderliche Maßnahmen in Bezug auf die Person des Erblassers oder gegebenenfalls in Bezug auf sein Vermögen treffen können. Zu diesem Themenkomplex gibt es eine ausführliche Monografie von Löber/Huzel, Erben und Vererben in Spanien, 5. Auflage 2015, 48 Euro, zu beziehen über die Verlagsauslieferung der edition für internationale wirtschaft, Verlag Winfried Jenior. Tel. 0049/561 7391621, Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! .

