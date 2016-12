Lange war es still um die Vogelgrippe. Nun war sie wieder in den Schlagzeilen.

Der Grundstamm des Vogelgrippevirus wurde offenbar schon vor rund einem halben Jahrhundert in Südafrika entdeckt, wo sich die zweitgrößten Seevogelkolonien befinden. Von dort stammen große Mengen an Fischmehl und andere Fischprodukte, die in alle Welt verteilt werden.

Vietnam begann Ende der 1990er Jahre mit dem Import von Fischmehl zum Aufbau großer Geflügelzuchtanlagen; China vergrößerte im Laufe des letzten Jahrzehnts die eigenen Geflügelbestände gewaltig. Beide Staaten sind als Großproduzenten von Geflügelfleisch seither nicht in der Lage, über die Eigenproduktion des Landes das nötige Geflügelfutter zu erzeugen. Die Ausbrüche von Vogelgrippe fallen daher in eine Zeit sehr starker Ausweitung der Geflügelproduktion in Ostasien. In Vietnam kam es über „Fisch“ auch zur Infektion von Zibetkatzen. Vor ungefähr zehn Jahren war die Angst groß, dass das Vogelgrippevirus H5N1 eine Pandemie auslösen könnte. Erst wurde es bei toten Wildvögeln nachgewiesen, dann bei Katzen und schließlich auch auf einem Geflügelhof.

Falls sich das Virus so verändert, dass es auch von Mensch zu Mensch springt, drohe eine verheerende Pandemie: So lautete damals die Befürchtung. Dieses Schreckensszenario ist bis heute zum Glück ausgeblieben. In Deutschland wurde der Erreger zuletzt 2009 bei einem Wildvogel entdeckt. 2015 wurden die Viren in Bulgarien und Rumänien nachgewiesen, berichtet Thomas Mettenleiter, Präsident des Friedrich-Loeffler-Instituts, dem Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit.

In China, Indonesien, Vietnam, Bangladesch und Indien sind H5N1-Viren endemisch im Geflügel, das heißt: sie zirkulieren dort ständig.

Zwischen November 2014 und Ende April 2015 starben in Ägypten 48 Menschen an der Vogelgrippe, wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) berichtet. 165 Krankheitsfälle wurden dokumentiert.

Seit Juni 2014 gab es laut einem aktuellen Report, an dem unter anderem die WHO und die Weltorganisation für Tiergesundheit (OIE) mitgearbeitet haben, wieder vermehrt H5N1-Ausbrüche bei Geflügel in Ägypten. Allein von Dezember bis Februar wurden 333 Fälle bekannt. In der Vergangenheit gingen verschiedene Formen des Virus H5N1, H5N2, H5N3…., das in 15 Unterarten (=H-Subtypen) vorkommt, durch die Medien. In diesem Jahr reden wir über die hochansteckende H5N8-Variante. H5N8 befiel bereits 2014 viele Betriebe in Europa. Ende November dieses Jahres, wurde H5N8 bereits in 6 europäischen Ländern nachgewiesen: Dänemark meldete tote Wildvögel von der Insel Møn, Österreich, Schweiz und Polen hatten zuvor tote Wildvögel gemeldet, Ungarn und Deutschland meldeten den Ausbruch in einer Geflügelfarm. Weiterhin wurden aus 11 deutschen Bundesländern im November tote Wildvögel gemeldet die am H5N8-Virus verendet waren.

In der Vergangenheit sind zwar Menschen an verschiedenen Vogelgrippe-Viren erkrankt und auch gestorben, bislang allerdings nicht in Deutschland und auch nie am Virustyp H5N8, der unter anderem in Deutschland aufgetreten ist. Eine Übertragung auf den Menschen kann nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) nicht ganz ausgeschlossen werden.

Menschen können sich in aller Regel nur sehr schwer mit Vogelgrippeviren anstecken. Da es sich in erster Linie um eine Vogelkrankheit handelt, wird die Krankheit von infizierten Vögeln auf andere Vögel durch deren Ausscheidungen (Kot) oder von bereits verstorbenen Vögeln über Aasfresser übertragen. Soweit bekannt, hatten alle bisher erkrankten Menschen in Asien engen Kontakt zu infiziertem bzw. erkranktem Geflügel. In Europa sind in erster Linie Geflügelhalter, Tierärzte und Menschen anderer Berufsgruppen gefährdet, wenn sie häufigen und direkten Kontakt zu lebenden oder toten Hühnervögeln haben.

Können sich Menschen bei infizierten Tieren anstecken?

Ja, in seltenen Fällen, am ehesten bei Hühnern und Puten. Wenn Hühner und Puten krank sind, scheiden sie derart viele Viren aus, dass sich andere Tierarten, in seltenen Fällen auch Menschen, anstecken können. Enten, Schwäne und Gänse sind ein natürliches Reservoir für Influenzaviren. Deshalb gilt: Direkten Kontakt vermeiden!

Wenn man sich kaum mit Vogelgrippe infizieren kann, weshalb dann die Aufregung? Experten befürchten, dass sich das Vogelgrippevirus eines Tages so verändern könnte, dass es wie ein gewöhnliches menschliches Grippevirus von Mensch zu Mensch übertragen wird. Das Vogelgrippevirus könnte sich auch mit einem Human-Influenzavirus kreuzen, etwa in einem Tier oder theoretisch in einem Menschen, der mit beiden Virustypen infiziert ist. Auf diese Weise könnte ebenfalls ein neues Influenzavirus entstehen, das von Mensch zu Mensch übertragbar ist. Ein solches Virus könnte dann eine Pandemie auslösen, wie 1918/1919, als die spanische Grippe Millionen von Menschen auf der ganzen Welt dahinraffte. Nun wollen wir mal hoffen, dass dieses Horrorszenario ausbleibt und nichts dergleichen passiert.

Der geflügelte Festtagsbraten kann also beruhigt genossen werden, wenn Folgendes beachtet wird: rohe Geflügelprodukte und andere Lebensmittel getrennt lagern und zubereiten. Insbesondere dann, wenn die anderen Lebensmittel nicht erhitzt werden. Gerätschaften und Oberflächen, die mit rohem Geflügelfleisch in Berührung gekommen sind, sollten gründlich mit warmem Wasser und Spülmittel gereinigt werden. Verpackungsmaterial und Auftauwasser sofort entsorgen und die Hände mit warmem Wasser und Seife waschen. Geflügelspeisen mindestens zwei Minuten lang bei einer Temperatur von mindestens 70 Grad garen. Eier mindestens sechs Minuten lang kochen, bis Eiweiß und Eigelb fest sind. Um gar zu werden, benötigt die Weihnachtsgans eine Kerntemperatur von 90 Grad. Wird die Gans rosa gebraten, braucht es eine Kerntemperatur von 75 bis 80 Grad. Bei diesen Temperaturen ist der Vogelgrippe-Erreger - sollte das Fleisch tatsächlich infiziert sein - abgestorben, denn das Virus reagiert ausgesprochen empfindlich auf hohe Temperaturen. Geflügelspeisen sollten immer gründlich durchgegart werden. Das bedeutet, dass im Geflügel für mindestens zwei Minuten eine Kerntemperatur von 70 Grad erreicht werden muss.