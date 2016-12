Atlantis in Südspanien? Twitter SocButtons v1.5 Um die Stadt Atlantis ranken sich viele Gerüchte und Geschichten.



Wo liegt die Stadt?

Was hat Atlantis mit Tartessos zu tun?

Wie konnte sie innerhalb einer Nacht verschwinden?

Gab es Atlantis überhaupt?



All diese Fragen beschäftigen die Wissenschaftler schon seit Jahren. Jetzt wird aufgrund einer Satellitenaufnahme angenommen, dass sich Atlantis im Nationalpark Doñana im Süden Spaniens befindet. Auf den Aufnahmen kann man runde und quadratische Umrisse einer Stadt erkennen, die unmöglich natürlichen Ursprungs sein können.

Zudem haben die Forscher das rund 4.000 Jahre alte Gebiet mit den Ortsbeschreibungen von Platon, ein antiker griechischer Philosoph, der die Geschichte Atlantis aufgeschrieben hat, verglichen und es stimmte überein.

Er beschrieb, dass Atlantis an der Meerenge von Gibraltar angesiedelt war und der Zwillingsbruder Atlas, Gadeiros herrschte über Gades ebenfalls in Südspanien.

Warum kommt man erst jetzt auf diesen Ort?

Die Forscher hatten bei der Suche nach Atlantis dieses Gebiet weitgehend außer Acht gelassen, weil man davon ausging, dass es seit dem Ende der jüngsten Eiszeit überflutet gewesen sei.

Neuste Erkenntnisse jedoch lassen darauf schließen, dass sich das Meer zur Zeit Atlantis bereits wieder zurückgezogen hatte und die besagte Fläche demnach bewohnbar war.



Allerdings wurde 2003/2004 von Dr. Rainer W. Kühne und Werner Wickboldt, zwei Privatforschern aus Deutschland, unter Verweis auf die entsprechenden Satellitenbilder, das Gebiet als Örtlichkeit für Tartessos und Atlantis international ins Gespräch gebracht. Diese Theorie fand keinen Anklang und so wurde der Verdacht wieder fallen gelassen.



Was hat Atlantis mit Tartessos zu tun?

Tartessos ist der Name des Volkes, das sich vor rund 1.000 Jahren vor Christus im Süden Spaniens breit machte. Es war eins der reichsten Völker dieser Zeit. Die gleichnamige Stadt Tartessos wird ebenfalls, wie Atlantis, an der Küste Spaniens vermutet. Die Städte sollen einen regen Handelsaustausch untereinander gepflegt haben.

Es gibt auch Spekulationen darüber, dass Atlantis Tartessos sei. Wenn man die von Forschern aufgestellten Fakten der beiden Städte vergleicht, fallen einige Gemeinsamkeiten auf.



Zum Beispiel:

Atlantis: War größer als Libyen und Kleinasien zusammen.

Tartessos: War eine der größten Handelsmächte der damaligen Zeit.



Atlantis: Das Land besaß viele Bodenschätze.

Tartessos: In den Sierra Morena fanden die Tartessier viele Bodenschätze.



Atlantis: Verschwand an einem Tag im Meer.

Tartessos: Wurde von Eroberern eingenommen und vollkommen zerstört.



Es gibt noch weitaus mehr Ähnlichkeiten...



Warum kann man den angeblichen Fundort von Atlantis nicht weiter untersuchen?

Da man jetzt zu wissen glaubt, wo Atlantis sich befand, dürfte es somit eigentlich kein Problem mehr sein, danach zu graben?!

Leider doch.

Der Ort, an dem die Wissenschaftler die Stadt vermuten, ist ein Sumpfgebiet und die Fundstücke liegen unter dem Meeresspiegel.

Das Wasser behindert die Ausgrabungen und verhindert das weitere Erforschen des Gebietes.

Bis jetzt hat man noch keine Methode gefunden, mit der man dieses Problem lösen

und somit neue Erkenntnisse erlangen könnte.



Zudem ist der Park, in dem Atlantis liegt, ein unter Naturschutz stehender Nationalpark, was es erschwert, eine Genehmigung für die Ausgrabungen, noch dazu, wenn sie so aufwendig sind, zu erlangen.



Wie konnte Atlantis in einer Nacht verschwinden?

Es gibt die verschiedensten Theorien und Ideen, wie Atlantis innerhalb einer Nacht verschwinden konnte.

Eine davon ist, dass Atlantis in Wirklichkeit eine viel mildere Version der heutigen Antarktis war.

Die Erklärung dazu sei, dass sich vor 12.000 Jahren die Erdkrusten bewegten und so der mystische Kontinent verschoben wurde. Der plötzliche Temperatursturz soll alle Hinweise auf antike Bewohner unter vielen Schichten Eis begraben haben.



Die wohl bekannteste und realistischste Theorie über das Verschwinden ist, dass sich Atlantis an einem Ort befand, an dem es früher viele Erdbeben gab. Deshalb vermuten Forscher mit ziemlicher Sicherheit, dass Atlantis von einem Tsunami, der durch ein Erdbeben ausgelöst wurde, vor Tausenden von Jahren überschwemmt und untergegangen sei. Diese Naturkatastrophe hat die Stadt vollkommen zerstört und viele Menschenleben genommen.



Dennoch gab es einige Bewohner, die die Naturkatastrophe überlebten und sich ins Inland Spaniens retten konnten. Dort haben sie neue Dörfer und Städte erbaut. Forscher sind sich dieser Tatsache sehr sicher, da die Bewohner eine ähnliche oder sogar gleiche Bauweise wie in Atlantis angewandt haben. Es entstanden viele neue Gemeinden. Eine davon ist „Cancho Roano“. Sie ist die am besten erhaltene Fundstätte Spaniens. (Fortsetzung folgt in der nächsten Ausgabe)



Text: Laura Bannert

