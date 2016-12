Die speziellen Eigenschaften des Suithotels "MALAGA PORT”, und der außergewöhnliche Ort, an dem sich das Hotel befindet, gerechtfertigten, dass alleine das Hotel zu einem Reiseziel für seine Besucher wird. Neben der unvergleichlichen Lage, innerhalb des Hafens am Dock und gegenüber dem Anlegeplatz der Kreuzfahrtschiffe, sowie der zentralen Lage in Malaga und deren Altstadt, die kulturell und Museums-technisch das meiste an der Costa del Sol zu bieten hat, wird dieses Hotel auf Grund seines „einzigartigen“ Angebots „selbst“ zum Reiseziel für viele internationale Touristen mit hohem Qualitätsanspruch.

Das Konzept der Einzigartigkeit und hohen Qualität an allen Standorten, basiert hauptsächlich auf der “Exklusivität” der Orte, der „Einzigartigkeit“ und auf der „Innovation“ der Einrichtung diese auf dem neuesten Stand zu haben. So werden nicht nur innovative Angebote für den allgemeinen Hotelkomplex erstellt (Kongresszentrum, Speisesäle für große Events, spezielle Restaurants, Freizeit, …), sondern auch wichtige Neuerungen in den 352 Suiten, die alle eine außergewöhnliche Panoramasicht von jedem Winkel der Suit (Bad, Wohnzimmer, Esszimmer, Garten und Pool) auf das Meer und die Stadt bieten.

Dies unterscheidet es von allen anderen Angeboten dieser Hotelkategorie und rechtfertigt so dieses “Reiseziel”. Nach den oben genannten Kriterien und unter Berücksichtigung der Lage, hat man ein “aerodynamisches” Design in Turm-form gewählt und Ecken, gradlinige Parameter, die Wind-resistent wären, und Wellenbrecher, wie man sie an der äußersten Plattform des Hafendocks findet, vermieden. Die Fassade des Turms ist „ellipsenförmig”, verglast und „gewölbeförmig“, verstärkt. Diese gewölbeförmige Verstärkung verleiht der Fassade ein attraktives Aussehen und bereichert die Monotonie der Kurven der Ellipse.

Die Ellipsenform ist aus zwei Gründen gerechtfertigt: 1. Wegen der aerodynamischen Form, um gegen die starken Winde vom Meer zu schützen, und 2. bietet die Nord-Süd Lage eine spektakuläre Sicht auf den Hafen und die Stadt. Die Innovation der „gewölbeförmigen Verglasung” der Ellipse verstärkt die Resistenz und Wasserundurchlässigkeit gegenüber den Aggressionen des Meeres. Auf jeder Etage sind horizontale Blenden in „Strohhutform“ angebracht, die einen adäquaten Sonneneinfall an jeder Seite der Ellipse zulassen. Die Fläche der Schatten jener “Strohhüte” wurden klimatisch aufgrund der entsprechenden Breiten, die je nach Sonneneinstrahlung auf die Fassaden des Turms variieren, berechnet. Sie schließen am oberen Teil mit einer “Schrägkante” ab, in der sich alle für das Gebäude wichtigen Installationen befinden, wie auch ein Fotovoltaik-Panelen-System womit eine “saubere” Stromgewinnung gewährleistet wird. Letztendlich wurde ein raffiniertes und architektonisch ansprechendes Gebäude geplant, das sich in die neue Modernität Malagas einfügt.