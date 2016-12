El Patio de Estepona Twitter SocButtons v1.5 “El Patio de Estepona” ist in der schweren Zeit, in der Spanien von einer großen ökonomischen Krise gebeutelt wurde, entstanden; auch der Flamenco war davon betroffen. Seitens “El Patio” bauten die Künstler Paco Javier Jimeno, Ana Fargas und der heutige Direktor Manuel Rodríguez darauf, eine Flamenco-Schule zu eröffnen und eigene Produktionen zu schaffen. Ziel war es, bei den Dozenten und Aufführungen, die “El Patio” organisiert, Perfektion zu erreichen.

Bezüglich der Lehrtätigkeit ist einer der größten Werte der Künstler, als Lehrer ihre Kenntnisse und Erfahrungen weiterzugeben. In die Flamenco Schule kommen Schüler aller Nationalitäten und Altersgruppen. Sie erlernen den traditionellen Flamenco, der sich aus der Vergangenheit nährt und in eine vielversprechende Zukunft geht. Eines der Ziele von “El Patio” ist, dass die jungen Leute den Flamenco kennenlernen und diese so wundervolle Kunst genießen und ebenfalls weitergeben. Bei den periodisch seit 2012 durchgeführten Aufführungen möchte “El Patio” in erster Linie eine Verbindung zum Publikum herstellen. Dafür gibt es einen Saal und eine Bühne, auf der die Künstler und das Publikum aufgrund perfekter technischer Bedingungen verschmelzen; genau das, was den Flamenco ausmacht. Im “El Patio” sind die herausragendsten Flamenco-Künstler in den verschiedenen Ausrichtungen aufgetreten. Im vergangenen Jahr gab es eine Veranstaltung, die ein Zusammenspiel von Spiel, Tanz und Gesang von 32 Aufführungen war. Ana Fargas ist eine junge Andalusierin, die in der Musik lebt. Sie absolvierte die Hohe Schule der Dramatischen Künste in Málaga, gehört zur Theatergruppe “Farándula”, liebt den Flamenco. Sie ist Sängerin, Flamenco-Lehrerin sowie Autorin verschiedener Aufführungen mit großem Erfolg wie FLAMENCO - TEATRO “ANA FARGAS Y LAS VOCES DE PENÉLOPE” oder “MÁS QUE PALABRAS” FLAMENCO-LITERARIO”; hier war sie Protagonistin und Autorin. Wegen ihrer künstlerischen Persönlichkeit wird sie als eine der Großen des “flamenco malagueño” angesehen - in Kürze erscheint ihr zweites Album. Paco Javier Jimeno ist einer der preisgekröntesten Flamenco-Gitarristen. Er erhielt nationale und internationale Preise, unter anderem El Bordón Minero, La Bienal de Sevilla oder El Nacional de Córdoba. Seine Dozentenarbeit entwickelte er im “El Patio”, wo er Schüler aller Nationalitäten in fortgeschrittener Flamenco-Gitarre unterrichtet. Er hat die ganze Welt als Konzertgeber und begleitende Gitarre mit dem “Instituto Cervantes” bereist; Sein Album “EN TIEMPO Y FORMA” hat hervorragende Kritiken bekommen. Auch dieses Jahr findet im Dezember 2016 an allen Freitagen die besondere Weihnachts Flamenco Aufführung statt. Unter der künstlerischen und musikalischen Leitung von Paco Javier Jimeno und der Hauptstimme von Ana Fargas vereint dieses Weihnachtskonzert die Magie von Weihnachten und die Freude der Interpreten und Hingabe der Künstler – eine einmalige Gelegenheit, Flamenco par exellence in der Weihnachtszeit zu genießen. “El Patio” ist jeder kuturellen Manifestation gegenüber offen. Eintritt € 20. Karten können unter Telefon 606 22 52 85 oder 609 54 39 50 reserviert oder zwei Stunden vor Vorstellungsbeginn gekauft werden. El Patio de Estepona – Avd. San Lorenzo 40 – 29680 Estepona Email Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! – www.esteponaflamenco.com oder Facebook Estepona Flamenco. < Zurück

